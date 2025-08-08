La Liga MX aún está por encima de la MLS: Jesús Gallardo

Hiram Marín

Desde su llegada, Jesús Gallardo se ha convertido en un auténtico referente de los Diablos Rojos del Toluca. De inmediato tomó la titularidad, regresó a la Selección Mexicana y fue campeón. Ahora está en la antesala de un duelo importante contra Orlando City, como parte de los cuartos de final de la Leagues Cup.

Gallardo y el conjunto escarlata viajaron este lunes a Los Angeles y se dio tiempo para hablar del partido contra Orlando City, en el que Toluca tiene la oportunidad de demostrar una vez más que el nivel del balompié mexicano todavía supera al de Estados Unidos.

👹⚽ El defensa Jesús Gallardo dijo que el @TolucaFC quiere pelear por el titulo de la @LeaguesCup.



Los Diablos juegan este miércoles 20 de agosto a las 19:00 horas, contra el Orlando City 🏟️🇲🇽

"Creo que desde la Selección la rivalidad de Estados Unidos contra México siempre está presente, no solo ahora sino desde hace años. La MLS está crecido muchísimo, ha traído muy buenos jugadores pero sigo creyendo que la Liga MX aún está por encima, también ha traído buenos jugadores, entonces vamos a tratar de demostrarlo partido a partido".

Sobre el paso en la Leagues Cup, el lateral mexicano señaló que Toluca quiere continuar como el mejor equipo de la Liga MX en el torneo y este miércoles no debe de desaprovechar la oportunidad de seguir ganando.

"Estamos tranquilos y muy orgullosos de seguir aquí en la Leagues Cup, creo que el equipo se ha mostrado muy bien y bueno, esperemos poder pelear el título. El equipo está tranquilo y muy feliz, muy contento de seguir aquí".

Y añadió:"Orlando es un equipo muy fuerte, muy competitivo, lo demostró al estar también en esta instancia, como nosotros. Hay que tratar de planificar el partido muy bien, el equipo está tranquilo, motivado y hay que seguir por el mismo camino".