Los rivales que definieron la historia de Lionel Messi con Argentina

Karla Villegas Gama

La historia de Lionel Messi con la Selección Argentina también puede contarse a través de sus rivales. De un debut que duró apenas 47 segundos a la gloria mundial y su despedida, estas selecciones marcaron los momentos que definieron más de dos décadas con la ‘Albiceleste’. Hungría, el comienzo Reuters

El rival con el que Messi debutó en la Selección Argentina absoluta en 2005. La ‘Pulga’ tenía 18 años e ingresó al minuto 64 por Lisandro López. Sin embargo, a los 47 segundos fue expulsado por lanzar un manotazo a Vilmos Vanczák.

Serbia y Montenegro, el primer gol mundialista Reuters

En Alemania 2006 marcó la primera convocatoria de Messi para una Copa del Mundo y debutó en el segundo partido cuando sustituyó a Maxi Rodríguez al minuto 74 vistiendo el dorsal 19. A los 14 minutos de ingresar y con el marcador 5-0, Messi recibió un pase de Hernán Crespo y definió con un disparo cruzado de derecha.

Alemania, el verdugo Reuters

Uno de los rivales más complicados en la carrera de Messi. Alemania eliminó a Argentina en cuartos de final de los Mundiales de 2006 y 2010, y en Brasil 2014 le ganó la final.

Chile, el punto más bajo Reuters

La ‘Roja’ se convirtió en uno de los rivales más dolorosos para Messi pues le ganó las finales de la Copa América 2015 y 2016. En esta última, Messi anunció que dejaba la selección, decisión que posteriormente revirtió.

Ecuador, la noche de la resurrección Reuters

En las eliminatorias rumbo a Rusia 2018, Argentina llegó al último partido y necesitaba una victoria para clasificar al Mundial. Messi firmó un hat-trick en Quito y consiguió el boleto a la Copa del Mundo.

Brasil, la liberación Reuters

Después de perder varias finales con Argentina, la ‘Albiceleste’ venció a la ‘Canarinha’ 1-0 en el Maracaná en la final de la Copa América 2021 y Messi consiguió su primer trofeo con la selección absoluta.

México, el partido que cambió Catar 2022 Reuters

Argentina cayó con Arabia Saudita en el primer partido de la Copa del Mundo y necesitaba reaccionar para mantener el sueño vivo. Messi fue el encargado de abrir el marcador en la victoria 2-0 ante México.

Francia, la consagración definitiva Reuters

Ocho años después de caer ante Alemania en Brasil 2014, Argentina volvió a disputar una final del Mundial ante unos ‘Bleus’ que buscaban refrendar su corona de Rusia 2018; sin embargo, Messi marcó dos veces en el 3-3 y convirtió en la tanda que terminó con Argentina campeona del mundo.

España, el bicampeonato que no pudo ser Reuters

Argentina buscaba revalidar el título conquistado en Catar 2022 y convertirse en la tercera selección en ganar dos Copas del Mundo consecutivas, pero perdió 1-0 en la final. Este fue el último partido de Messi en un Mundial.

Benín, el último tango Reuters

Después de 21 años con la Selección Argentina, Messi envió un mensaje a través de su cuenta de Instagram en el que confirmó su retiro de la Selección Argentina Posteriormente, la Asociación del Futbol Argentino (AFA) anunció que el último duelo del capitán sería el 6 de octubre frente a Benín.