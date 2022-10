Las 5 'must' para arrancar la semana

En un año atípico con el Mundial por disputarse en noviembre y diciembre, las ligas y torneos continentales siguen su curso en modo 'turbo'. Eso sí, no todos han conseguido los resultados esperados, como Wolverhampton, que ya busca entrenador.

Mientras tanto, en Indonesia, las autoridades buscan esclarecer la tragedia del 1 de octubre. Esto y más en las 5 noticias que debes saber...

Los invitados a la reclasificación

Concluyó la fase regular del Apertura 2022 y ahora ocho equipos buscan conseguir uno de los cuatro boletos que reparte la reclasificación para la liguilla: Tigres se medirá a Necaxa; Toluca, a Juárez; Cruz Azul a León, y Puebla a Guadalajara. Mientras tanto, América, Monterrey, Santos y Pachuca accedieron directamente tras finalizar en las cuatro primeras posiciones de la tabla general.

Raúl Jiménez se queda sin técnico

El Wolverhampton, donde milita Raúl Jiménez, anunció el cese de Bruno Lage, quien había estado a cargo del equipo desde junio de 2021. El desempeño de los ‘Wolves’ ha ido en decremento, actualmente ocupan el sitio 18 en la Premier League con seis puntos, producto de un triunfo, tres empates y cuatro derrotas. Por el momento, Steve Davis y James Collins se harán cargo del equipo.

Real Madrid pierde el pleno de victorias

Luego de conseguir seis triunfos al hilo en La Liga, el Real Madrid finalmente cedió puntos. En la Jornada 7, los ‘Merengues’ recibieron al Osasuna y aunque abrieron el marcador al minuto 42, por conducto de Vinícius Júnior, la respuesta llegó pronto, tras una anotación de Kike García al 50’. Karim Benzema tuvo el triunfo en sus botines, pero erró el cobro de un penal al 79’. Con este resultado, Barcelona se convirtió en el nuevo líder del torneo, por diferencia de goles.

Se avecina la Jornada 3 de la Champions League

La tercera fecha del torneo continental de clubes está por arrancar, luego de la Fecha FIFA. El martes 4 de octubre se disputarán ocho duelos, entre los que destaca el partido entre Ajax y Napoli, que enfrentará a Edson Álvarez y Jorge Sánchez con Hirving Lozano; así como el Inter vs Barcelona, que se caracterizará por bajas importantes, como la de Frenkie de Jong y Lautaro Martínez. Mientras tanto, el miércoles 4 se jugarán ocho partidos más, entre ellos: Chelsea vs Milan, Real Madrid vs Shakhtar y Benfica vs PSG.

Tragedia en Indonesia

Luego de que el pasado 1 de octubre se registrara la muerte de más de 120 personas durante una estampida en el Estadio Kanjuruhan, en la ciudad de Malang en Indonesia, las autoridades anunciaron que ya comenzaron las investigaciones, a cargo de un comité independiente, para identificar a los responsables de la tragedia.