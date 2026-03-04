La lesión de Rodrygo abre un hueco en el ataque de la Selección Brasileña

Oscar Sandoval

Rodrygo era uno de los futbolistas considerados por Carlo Ancelotti para la Selección Brasileña que participará en la Copa del Mundo, pero una lesión en la rodilla derecha lo apartará del torneo y su ausencia abriría la puerta para Neymar, Endrick o Antony quienes buscan un lugar en la lista final.

A CBF se solidariza com o atleta Rodrygo Goes, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, que sofreu grave lesão durante a partida contra o Getafe, pela Liga Espanhola. Rodrygo teve lesão do ligamento cruzado anterior e do menisco externo do joelho direito. A CBF deseja ao… pic.twitter.com/IAKkehmfLF — brasil (@CBF_Futebol) March 3, 2026

Brasil tiene uno de los mejores ataques a nivel internacional, cuenta con figuras como Raphinha, Vinícius Júnior, Matheus Cunha, Joao Pedro y jóvenes como Estevao que han pasado por delante de Neymar quien estaba prácticamente fuera del Mundial.

El ‘10’ suspira por la justa mundialista y es consciente de que debe ponerse en forma física y futbolística para entrar al radar de Ancelotti a quien se le abrió un abanico de opciones para la delantera tras la baja del futbolista de Real Madrid.

Parte médico de Rodrygo. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 3, 2026

‘Carletto’ no pierde de vista a Endrick, fue él quien le dijo que saliera del equipo blanco en busca de minutos con el objetivo de tener ritmo y su cesión a Lyon va por buen camino. El delantero suma cinco goles en todas las competencias y levanta la mano para jugar su primer Mundial.

Las actuaciones de Antony con Betis también lo colocan en la terna, ha recuperado su nivel y es un fijo en el equipo español, otra opción más para Ancelotti quien tendrá la próxima Fecha FIFA para tomar una decisión sobre quien ocupará el lugar de Rodrygo en la Copa del Mundo.