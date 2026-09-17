Kylian Mbappé quiere devolver el Ballon d'Or al Santiago Bernabéu

Héctor Cantú

Han pasado cuatro años desde que un jugador del Real Madrid conquistó el Ballon d'Or y Kylian Mbappé quiere terminar con esa espera.

Para el francés, es momento de que el club más ganador en la historia de la Champions League vuelva a celebrar uno de los máximos reconocimientos individuales del futbol.

El delantero mantiene sus aspiraciones de conquistar el premio después de convertirse en el máximo goleador de las cinco principales ligas durante la temporada 2025/26.

El ganador del Ballon d'Or y otras frases picantes de Kylian Mbappé

“Lo más importante para mí es que el Balón de Oro vuelva al Real Madrid. Debe volver al Bernabéu, a los madridistas, que vuelva para todas estas personas para darles ilusión”, declaró Mbappé en entrevista exclusiva con el diario AS.

El francés busca conquistar el reconocimiento después de una temporada en la que destacó por su producción goleadora, aunque terminó sin títulos con Real Madrid y fue eliminado en semifinales del Mundial 2026.

El último jugador del Real Madrid en conquistar el Ballon d'Or fue Karim Benzema en 2022, cuando superó en las votaciones a Sadio Mané y Kevin De Bruyne.

Desde que el Ballon d'Or dejó de entregarse conjuntamente con la FIFA, tres jugadores del Real Madrid han conquistado el reconocimiento: Cristiano Ronaldo en dos ocasiones, Luka Modric y Karim Benzema.