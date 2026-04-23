José Mourinho evitó hablar de su futuro y se enfocó en Benfica

EFE

El técnico del Benfica, José Mourinho, aseguró este viernes que "no hay ningún problema" con su club o el presidente, Rui Costa, y rechazó hablar sobre su futuro, en medio de rumores que hablan sobre una posible vuelta al Real Madrid.

"No quiero decir nada más al respecto, ya he dicho lo que tenía que decir sobre el Benfica y no voy a hacer ningún otro comentario", afirmó Mourinho en la rueda de prensa previa al partido de este sábado contra el Moreirense, correspondiente a la 31.ª jornada de la Liga de Portugal.

🚨 MOURINHO deja en el AIRE su FUTURO:



🔜"Cuando acabe la temporada tendremos 10 días para decidir". pic.twitter.com/JMFwfFJZxP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 24, 2026

Y sobre un posible conflicto con el presidente del conjunto lisboeta, el técnico recurrió a la ironía.

"Solo estoy enfadado porque, no sé por qué, pero no me han dado mi insignia de 25 años como abonado -señaló-. Creo que se olvidaron de mí. Por lo demás, todo bien, no hay absolutamente ningún problema".

E insistió: "Ya he hablado lo suficiente, quizá más de lo necesario", para después concluir: "cuando termine la temporada, tendremos 10 días para seguir o separarnos".

Jose Mourinho: "Quiero mucho al Madrid y a Álvaro Arbeloa" El portugués habló previo al choque decisivo contra el Real Madrid en Champions League

El nombre de Mourinho, de 63 años, ha aparecido en la prensa portuguesa e internacional como posible sustituto de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid, club que el entrenador luso ya dirigió entre 2010 y 2013.

Su hipotético regreso al Santiago Bernabéu ya ha suscitado polémica en el entorno madridista, tras el 'me gusta' que el delantero Kylian Mbappé le dio a una publicación sobre el tema en redes sociales, algo que el propio Arbeloa ha restado importancia en una rueda de prensa.