Jose Mourinho: "Quiero mucho al Madrid y a Álvaro Arbeloa"

Héctor Cantú

La Champions League ha revivido viejas glorias en la piel de Jose Mourinho, quien este miércoles, desde el banquillo del Benfica, intentará superar al Real Madrid, equipo con el que tocó la gloria y el cual, ahora, es dirigido por uno de sus pupilos más acreditados: Álvaro Arebloa.

Previo al choque en el marco del torneo de clubes más importante de Europa, el técnico lusitano dedicó algunas frases de cariño, para Arbeloa y para el Real Madrid.

“Quiero mucho al Madrid y a Álvaro (Arbeloa). Él fue uno de mis niños y uno de los mejores hombres que ha jugado en el (Real) Madrid”, detalló con una sonrisa en la boca.

Sin embargo, ‘Mou’ sabe que a la hora del partido, no valen los cariños ni las buenas sensaciones. El Benfica tiene que proponer una guerra sobre la cancha, pues en juego estará su boleto a la ronda siguiente del torneo.

“Tenemos que intentar todo para ganar, a sabiendas de a quién tenemos del otro lado. Será muy difícil, pues tienen jugadores ‘top’, de un nivel tan alto que si no metemos, el Madrid nos castigará. Tenemos que jugar con respeto. Sabemos el rival, pero también lo que somos”, agregó.

Jose Mourinho y su primera final perdida

Finalmente, Mourinho aceptó que el equipo llega duramente condicionado a este encuentro por no haber podido vencer al Leverkusen en casa, un partido que les hubiera dejado con un panorama mucho más tranquilo de cara a cumplir el deseo de clasificarse a la ronda de eliminación.