Iñaki Williams le dice adiós a la selección de Ghana

Reuters

El capitán del Athletic de Bilbao, Iñaki Williams, anunció el viernes su retirada del futbol internacional tras cuatro años con la selección de Ghana.

El jugador, de 32 años, disputó su último partido con el cuadro nacional en la derrota por 1-0 ante Colombia en el Mundial en julio, que supuso la eliminación de las ‘Estrellas Negras’ en los dieciseisavos de final del torneo.

Williams, nacido en Bilbao de padres ghaneses, cambió su afiliación a Ghana en 2022 tras haber disputado un partido con España en un amistoso contra Bosnia seis años antes.

Iñaki Williams y un doblete que empodera al Athletic Club

A continuación, marcó dos goles en 28 partidos con Ghana y ayudó a la selección a alcanzar este año la fase eliminatoria del Mundial por primera vez desde 2010.

"Ghana me ha dado mucho más que futbol", afirmó Williams en las redes sociales. "Me ha permitido volver a casa, sentirme aún más cerca de mis raíces y experimentar el enorme orgullo de representar a mi país y llevar esta bandera en el pecho. Ghana siempre formará parte de mí".

Su hermano menor Nico formó parte de la Selección Española que ganó el Mundial de este año.