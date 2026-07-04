La Selección Española trabajó un día más sin Nico Williams

Redacción FOX Deportes

La Selección Española completó su primer entrenamiento en Dallas, en una sesión en la que Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedro Porro y Aymeric Laporte se reincorporaron a la dinámica del grupo tras hacer trabajo específico. Luis de la Fuente, no pudo contar con Nico Williams.

Nico Williams trabajó al margen como parte de su proceso de recuperación después de la lesión que sufrió ante Uruguay tras una entrada por detrás de Nico de la Cruz en el minuto 85.

Segundo entrenamiento consecutivo sin poder trabajar con normalidad, por lo que reduce sus opciones de poder tener minutos ante Portugal, trasladando su objetivo a los potenciales cuartos de final, en caso de que España supere los octavos de final.

La sesión estuvo marcada por las altas temperaturas, 35 grados. Eso sí, el clima no será un problema para la selección española en octavos de final, ya que el estadio de Dallas es techado y cuenta con climatización para ofrecer unas condiciones ideales.