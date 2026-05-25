Carlos Queiroz presenta su convocatoria para el Mundial

EFE

Iñaki Williams (Athletic de Bilbao), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Thomas Partey (Villarreal) y Kwasi Sibo (Oviedo) han sido incluidos en la lista de preconvocados por el portugués Carlos Queiroz, técnico de la selección de Ghana, para preparar su participación en el Mundial 2026.

Queiroz ha citado a 28 jugadores para la concentración en Cardiff, donde las 'Estrellas Negras' se enfrentarán a Gales en partido amistoso el próximo 2 de junio.

Destacan en la lista los atacantes Iñaki Williams y Antoine Semenyo, del Manchester City, así como el veterano Jordan Ayew, que ya participó en los Mundiales de Brasil 2014 y Catar 2022.

Ghana se enfrentará a Panamá en el partido inaugural del Grupo L el 17 de junio en Toronto, antes de medirse a Inglaterra y Croacia en Boston y Filadelfia, respectivamente, los días 23 y 27.