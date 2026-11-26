Reuters

La FIFA comunicó el jueves que fue víctima de un ciberataque delictivo que permitió el acceso no autorizado a información personal y empresarial.

Una persona con conocimiento directo del asunto declaró a Reuters que no se accedió a ningún archivo del abandonado proyecto "FIFA Forward Enterprise".

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"La FIFA puede confirmar que ha sido víctima de un ciberataque delictivo que ha dado lugar al acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial", dijo a Reuters un portavoz de la FIFA.

La FIFA condenó de forma enérgica la obtención y publicación ilegales de información, en particular de datos personales, y añadió que tales acciones constituyen "una violación grave e inaceptable de la privacidad".

La FIFA no especificó cuántas personas u organizaciones se vieron afectadas, cuándo tuvo lugar el ataque ni qué información empresarial se vio afectada. Su referencia a la publicación no aclaró si apareció algún dato en Internet, ni dónde.

La fuente afirmó que se vio afectado menos del 0,1% del total de datos que obran en poder del ente rector del fútbol mundial.

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró en julio que su organización había descartado los planes de vender una participación en el Mundial a inversores privados tras la amplia reacción negativa suscitada.

El plan consistía en recaudar hasta 4.200 millones de dólares mediante la venta de una participación del 20% en una nueva entidad que se encargaría de gestionar los eventos de la FIFA, incluida la Copa del Mundo.