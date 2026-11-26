Reuters
FIFA, nueva víctima de un ciberataque delictivo
El organismo confirmó haber sido presa de un
La FIFA comunicó el jueves que fue víctima de un ciberataque delictivo que permitió el acceso no autorizado a información personal y empresarial.
Una persona con conocimiento directo del asunto declaró a Reuters que no se accedió a ningún archivo del abandonado proyecto "FIFA Forward Enterprise".
"La FIFA puede confirmar que ha sido víctima de un ciberataque delictivo que ha dado lugar al acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial", dijo a Reuters un portavoz de la FIFA.
La FIFA condenó de forma enérgica la obtención y publicación ilegales de información, en particular de datos personales, y añadió que tales acciones constituyen "una violación grave e inaceptable de la privacidad".
La FIFA no especificó cuántas personas u organizaciones se vieron afectadas, cuándo tuvo lugar el ataque ni qué información empresarial se vio afectada. Su referencia a la publicación no aclaró si apareció algún dato en Internet, ni dónde.
La fuente afirmó que se vio afectado menos del 0,1% del total de datos que obran en poder del ente rector del fútbol mundial.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró en julio que su organización había descartado los planes de vender una participación en el Mundial a inversores privados tras la amplia reacción negativa suscitada.
El plan consistía en recaudar hasta 4.200 millones de dólares mediante la venta de una participación del 20% en una nueva entidad que se encargaría de gestionar los eventos de la FIFA, incluida la Copa del Mundo.
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