Felicitación de la Presidenta de México para Charlyn Corral

EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó este martes a la futbolista mexicana Charlyn Corral, del Pachuca, por conquistar el trofeo Gerd Müller a la mejor delantera en la gala del Balón de Oro, un reconocimiento que calificó como un "orgullo" para el país.



“Muchas, muchas, muchas felicidades. Creo que es como el máximo premio que se le puede dar a una futbolista. Es un orgullo para todas y todos los mexicanos”, expuso la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

CHARLYN CORRAL, EL ORGULLO DE MÉXICO ??❤️ LA MEJOR DELANTERA DEL AÑO ? "Cuando haces las cosas con el corazón, todo vale la pena" ✨ #ballondor https://t.co/Qw7Eqf2ifL — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 26, 2026

El lunes, Corral se convirtió en la primera futbolista mexicana en recibir este galardón, después de anotar 42 goles con el Pachuca durante la temporada 2025-2026, además de otros once con la selección nacional.



“Después de veinte años de carrera, hoy me doy cuenta que el trabajo, el esfuerzo y la disciplina han valido la pena. Cuando haces las cosas con el corazón todo vale la pena”, expresó la delantera al recibir el reconocimiento.

Charlyn Corral por fin debutó en la Liga MX

La mexicana compartió el escenario con el inglés Harry Kane, quien obtuvo el mismo galardón en la categoría masculina.



El premio reconoce la capacidad goleadora de Corral y supone uno de los mayores reconocimientos internacionales de su trayectoria deportiva.