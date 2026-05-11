EFE
Charlyn Corral encabeza la lista de la Selección Femenil Mexicana
El Tricolor jugará en junio dos partidos de preparación contra Australia
La veterana Charlyn Corral, delantera del Pachuca, encabezó este lunes la lista de 24 jugadoras con la que la selección mexicana de futbol femenino se medirá a Australia en un par de juegos amistosos el próximo mes de junio.
El equipo del seleccionador español Pedro López jugará ante Australia el 6 de junio en el Newcastle McDonald Jones Stadium, conjunto al que volverá a enfrentar el día 9 en el Sidney CommBank Stadium como parte de su preparación para los cuartos de final del campeonato de la Concacaf W.
En dicha fase, México se medirá a la selección de Haití el 28 de noviembre en busca de obtener su boleto a la Copa del Mundo de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Bajo el mando de Pedro López, la selección mexicana ha recuperado un alto nivel competitivo lo que le ha permitido estar a las puertas de los torneos más importantes a nivel mundial.
Actualmente México se ubica en el lugar 27 del ránking de selecciones de la FIFA; Australia, su rival, se encuentra en el escalón decimoquinto de ese listado.
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