Héctor Cantú

La Selección Estadounidense disputará su último partido oficial en la era e Mauricio Pochettino, quien después de este encuentro iniciará una nueva aventura con el Manchester United.

El conjunto de las ‘Barras y las Estrellas’ llegará al encuentro de vuelta con una ventaja de 6-0, resultado que dejó a su rival al borde de la eliminación en la ida con una actuación descomunal en la segunda mitad.

Estados Unidos prácticamente 'amarró' su pase a semifinales

Nunca antes Estados Unidos había conseguido una victoria tan abultada ante el conjunto isleño, que acumula cuatro derrotas consecutivas y 11 partidos sin ganar.

El equipo estadounidense buscará reafirmar su condición de candidato al título de la Concacaf Nations League, competición en la que aspira a conquistar su cuarta corona.

Su próximo rival, ubicado en el puesto 84 de la clasificación mundial de la FIFA, tendrá una misión complicada después de la goleada sufrida en el primer enfrentamiento en el adiós del técnico argentino.

Los números que dejó la primera etapa de Mauricio Pochettino con Estados Unidos

El triunfo por 6-0 figura, según las estadísticas, entre las siete mayores goleadas de Estados Unidos, cuyo registro más amplio es el 7-1 conseguido ante El Salvador en un amistoso disputado en 1993.

Mauricio Pochettino pondrá fin a su ciclo con Estados Unidos, selección a al que dirigió, antes de este encuentro en 36 ocasiones,