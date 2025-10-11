Estados Unidos también queda fuera del Mundial Sub 20

Héctor Cantú

La Selección de los Estados Unidos ha quedado oficialmente eliminada del Mundial Sub 20 luego de ser superada por 3-1 por su similar de Marruecos.

El equipo de la Concacaf había competido de tú a tú hasta la mitad de la primera parte, cuando llegó el tanto del cuadro africano por conducto de Fouad Zahouani, quien luego de una gran asistencia envió la pelota al fondo de las redes.

La insistencia de los Estados Unidos dio buenos resultados en el agregado de la primera mitad, cuando Cole Campbell encontró las redes desde el punto penal.

Pero, en la segunda mitad, todo lo que se había construido de manera positiva por parte de los Estados Unidos, se transformó en desastre y por consecuente, en la eliminación.

Un autogol a los 11 minutos del segundo tiempo devolvió la ventaja para los re rojo y verde, un golpe demoledor en lo anímico para los estadounidenses que, a partir de ese momento, ya no se encontraron más sobre el terreno de juego.

A tres minutos del final, apareció la jugada que definió todo. Un error grosero en la salida de Estados Unidos terminó bien capitalizado por Marruecos que ganó a piedra y lodo su boleto a las semifinales de la Copa del Mundo.

Con este resultado, Estados Unidos vuelve a casa con el dolor que significa la eliminación de una Copa del Mundo, mientras que Marrueco se mantendrá en Chile para preparar su partido de semifinales ante el ganador de la eliminatoria entre Francia y Noruega.