Entiéndanlo, Neymar se ha retirado de la Selección Brasileña

Enrique Gómez

Ahora ya no hay duda: Neymar está 100% retirado de la Selección Brasileña.

La eliminación de Brasil en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 contra Noruega fue el último partido en su carrera con el equipo de su país. Eso mismo dio a entender el delantero de 34 años tras el partido del 5 de julio, pero una serie de publicaciones en redes sociales confundieron a la afición con una falsa idea de que el jugador buscaría el quinto Mundial de su carrera en 2030.

Pero Neymar lo aclaró todo y confirmó su retiro luego de la victoria del Santos en la Copa Sudamericana.

“Mi momento en la selección brasileña... yo creo que ya pasó. Hice historia ahí, soy muy feliz. Viví muchas cosas ahí. Di mi sangre, mi vida. Siempre peleé y luché por la Canarinha. Pero creo que no quiero más”, dijo ‘Ney’, luego de la clasificación de su equipo tras la victoria 4-2 sobre Universidad Central.

Neymar praticamente encerra ciclo na seleção brasileira pic.twitter.com/7yAXJdPr50 — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) July 29, 2026

El exjugador del Barcelona y del Paris Saint-Germain había anunciado su retirada tras el duro golpe que sufrió la ‘verdeamerela’ en el Mundial 2026 (“Lo intenté, lo intenté. Comencé aquí, en el Estadio Nueva York, y termino aquí. Ahora se acabó”), sin embargo, la petición de su padre para que continuara con su carrera en la selección y sus reacciones con emojis positivos levantaron sospechas entre el público.

Con 80 goles como seleccionado, Neymar es el máximo capo en la historia de Brasil, sin embargo, se retirará sin haber conquistado la Copa del Mundo, tal como sí lo lograron otras figuras históricas como Pelé, Ronaldo, Romario o Zico, quienes le siguen a ‘Ney’ en la lista de artilleros del equipo amazónico.

En sus 130 partidos con Brasil, el delantero ganó la Copa Confederaciones y un oro olímpico, sin embargo, nunca pudo levantar títulos de alto calibre como una Copa América, mucho menos un Mundial.