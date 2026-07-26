Barcelona iniciará una nueva etapa de su pretemporada en Inglaterra

Oscar Sandoval

Barcelona viajará a Inglaterra para llevar a cabo parte de su pretemporada en St.George Park, casa de la Federación Inglesa de Futbol. Durante una semana, el equipo de Hansi Flick buscará afinar su puesta a punto y disputará un partido amistoso para recuperar sensaciones.

Así ha sido el primer entrenamiento de Karim Adeyemi con el Barça 💙❤️ pic.twitter.com/V81HfyHdnF — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 24, 2026

La primera etapa de la preparación quedó atrás y ahora el objetivo está en elevar el nivel futbolístico de cara al inicio de La Liga. Para esta fase, Flick todavía no podrá contar con los jugadores que participaron en el Mundial 2026, quienes continúan de vacaciones.

El conjunto azulgrana permanecerá en territorio inglés del 27 de julio al 3 de agosto. Durante los primeros días combinará el trabajo físico con sesiones tácticas y el 1 de agosto, enfrentará al Birmingham City en su segundo amistoso, después de la victoria conseguida frente al Europa.

El FC Barcelona y el CE Europa han disputado esta tarde un partido de entrenamiento a puerta cerrada.



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El club dará a conocer la lista de convocados este lunes, antes de emprender el viaje. Tras la concentración en Inglaterra, la plantilla regresará a la ciudad condal para continuar su preparación antes de trasladarse a Italia en donde disputará un triangular amistoso junto a Nottingham Forest y Udinese.

Barcelona cerrará su actividad el 19 de agosto disputando el Trofeo Joan Gamper ante Al-Ahly de Egipto y se presentará en La Liga el 23 del mismo mes contra Elche.