El triste adiós: Lionel Messi se despide de Argentina ante Benín

Héctor Cantú

Lionel Messi pondrá fin a más de dos décadas con la ‘Albiceleste’ cuando vista por última vez la camiseta de la Selección Argentina.

Benín será el rival en el 'último baile' de una historia en la que Messi pasó de sufrir algunas de sus derrotas más dolorosas a alcanzar la máxima gloria con el título del Mundial 2022.

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El Estadio Monumental de River Plate será el escenario de la despedida del astro argentino, quien disputará el partido número 208 con la selección absoluta de su país.

Messi llegará al encuentro con 125 goles internacionales y tendrá una última oportunidad para aumentar una cifra que también alimenta su camino hacia los 1,000 tantos en su carrera profesional.

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El 2026 quedará marcado como el año de su despedida de la Selección Argentina. Además, hasta antes de enfrentar a Benín (10 goles), se ubica como el tercer año en el que más goles ha conseguido a lo largo de su carrera. Si marca más de dos tantos, escalará al segundo puesto de esa lista que encabeza el 2022 con 18 anotaciones.

El partido del adiós también será el amistoso número 62 de Messi con Argentina. En sus 61 encuentros anteriores de este tipo marcó 54 goles, dos décadas después de disputar su primer amistoso ante Croacia.

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Todo está preparado para una noche histórica en el Monumental. Después de más de 20 años, títulos, récords y momentos inolvidables, Messi cerrará su etapa con la ‘Albiceleste’ ante Benín, el último rival que intentará detener a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos antes de su adiós definitivo.