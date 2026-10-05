Antes del adiós, un último mensaje a Lionel Messi de su amigo Andrés Iniesta

Héctor Cantú

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina se acerca y el mundo del futbol comienza a prepararse para un momento histórico.

Andrés Iniesta, uno de sus grandes socios futbolísticos durante su etapa en Barcelona, aprovechó para dedicarle un emotivo mensaje antes del partido de Argentina ante Benín.

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“Creo que hemos sido unos afortunados, y más los que hemos podido compartir cosas con él, por haber vivido en la época futbolística de Leo. Deja la selección, pero sigue jugando, o sea que esto todavía no se ha acabado y, como siempre, quiero desearle lo mejor”, dijo Iniesta durante la presentación de ‘Iniesta Experience: El Juego Interior’.

El adiós definitivo de Andrés Iniesta

Messi es el futbolista con el que Iniesta más veces compartió el terreno de juego durante su carrera, con un total de 488 partidos juntos en Barcelona.

Ambos participaron conjuntamente en 53 goles durante su etapa con el conjunto ‘Blaugrana’: 43 fueron anotados por Messi y 10 por Iniesta, quien marcó el gol que le dio a España el título del Mundial 2010.