Andrés Iniesta, nuevo director deportivo de Marruecos

El español Andrés Iniesta será el nuevo director deportivo de la selección de Marruecos, según informó la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), en una jornada en la que anunció la sustitución de Walid Regragui por Mohamed Ouahbi como nuevo técnico de los "Leones del Atlas".

El nombramiento de Ouahbi -campeón de la selección marroquí Sub 20 en el Mundial de Chile- confirma que el proyecto deportivo sigue bajo "liderazgo marroquí", apuntaron fuentes de la Federación.

Junto a Iniesta -considerado leyenda del FC Barcelona y de la selección española-, Marruecos incorporará a su cuerpo técnico a João Sacramento, que fue segundo entrenador en el Paris Saint-Germain, la AS Roma y el Tottenham.

Las mismas fuentes indicaron que estos nombramientos se realizan en el marco de la "gestión del rendimiento como parte de la hoja de ruta 'Marruecos 2030'" con el objetivo de promover el desarrollo del fútbol marroquí.

"Iniesta (...) contribuirá a estructurar y fortalecer el proyecto de rendimiento en torno a la selección absoluta y João Sacramento (...) aportará una metodología de trabajo adaptada a entornos de alta exigencia, que contribuirá a la preparación y el rendimiento diario del equipo", agregaron las mismas fuentes.

"No se trata simplemente de un cambio. El objetivo es garantizar el desarrollo continuo del fútbol marroquí mediante una hoja de ruta estructurada, alineada con la visión real que conecta a la selección absoluta, el desarrollo juvenil, las academias y el fútbol femenino", señalaron.

En una rueda de prensa este jueves, el presidente de la FRMF, Fouzi Lekjaa, anunció el nombramiento de Ouahbi como nuevo seleccionador nacional, al tiempo que rindió homenaje al técnico Walid Regragui "por su compromiso y la labor realizada al frente de la selección nacional".

Con Regragui como seleccionador, Marruecos logró el cuarto puesto en el Mundial de Catar y fue finalista en la Copa de África de 2026, consolidándose como una de las selecciones más destacadas del continente.