Andrés Iniesta debutó como entrenador con derrota

EFE

El estreno del español Andrés Iniesta como entrenador del Gulf United se saldó con una derrota, en el tiempo añadido, ante el Dibba Al Fujairah (4-3), en la segunda jornada de la Liga de Emiratos Árabes Unidos.

Iniesta, que inició su trayectoria como técnico en el club de Dubái con la idea de obtener la licencia UEFA Pro de entrenador, salió derrotado del choque contra el Dibba Al Fujairah, que, con dos victorias, se situó como líder provisional de la competición.

El Gulf United, que debutó en la competición y jugó su primer encuentro de la Liga de Emiratos Árabes, tuvo el empate en la mano, pero en la acción siguiente a conseguir la igualada, en el tiempo añadido, encajó el cuarto tanto y salió derrotado del Fujairah Club Stadium.

Siempre fue contra corriente el equipo visitante, que encajó el primer gol a los ocho minutos, un tanto en propia puerta del marfileño Malick Atanda. Logró el empate al cuarto de hora gracias al camerunés John Bosco Nchindo.

Xhonathan Lajthia volvió a poner por delante al Dibba en el 21, pero cinco antes del descanso el congoleño Benik Afobe dio un nuevo empate a los visitantes.

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Marhaba, Andrés Iniesta.



دبي دائماً تطمح بشكل أكبر.

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مرحباً، أندريس إنييستا. ?@andresiniesta8 pic.twitter.com/tUQqbqQ10n — Gulf United FC (@GulfUnitedFC) June 1, 2026

El colombiano John Fraki hizo el tercero del conjunto de Al Fujairah y ya en el tiempo añadido, Malick Atanda consiguió el 3-3 para el equipo de Andrés Iniesta.

Abdulla Saeed, un minuto después, dio la victoria, la segunda del curso, al Dibba Al Fujairah.