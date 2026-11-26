Héctor Cantú

El PSG podría acudir al mercado invernal para reforzar su plantilla ante las importantes bajas por lesión que ha sufrido durante la temporada.

Uno de los futbolistas que aparecen en el radar del conjunto parisino, actual bicampeón de la UEFA Champions League, es Nico Williams, delantero del Athletic Club que anteriormente también despertó el interés del Barcelona.

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De acuerdo con información publicada por el diario francés Le Parisien, el internacional español figura entre las opciones que contempla el equipo de Luis Enrique para cubrir la ausencia de Khvicha Kvaratskhelia, quien se perdería el resto de la temporada tras sufrir una rotura del ligamento cruzado.

Días atrás, Luis Enrique había descartado la posibilidad de buscar un sustituto temporal para el futbolista georgiano. Sin embargo, el medio francés asegura que Nico Williams es una alternativa real para reforzar el ataque parisino.

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En la lista de posibles incorporaciones también aparecen Antonio Nusa, del RB Leipzig, y Estêvão, del Chelsea.

Williams, quien tiene contrato con el Athletic Club hasta 2035, acumula 210 partidos con el conjunto bilbaíno, en los que ha registrado 39 goles y 39 asistencias.