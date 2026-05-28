Nico Williams quiere reivindicarse en el Mundial

EFE

El internacional del Athletic de Bilbao Nico Williams aseguró en la víspera de incorporarse a la concentración de la Selección Española que le gustaría reivindicarse en el Mundial después de una temporada en la que ha pasado "momentos difíciles" por "no haber podido ayudar" a su equipo debido a las lesiones.

"Me gustaría reivindicarme en el Mundial", subrayó el extremo en una comparecencia ante los medios de comunicación durante la final nacional de un torneo de futbol callejero impulsado por Red Bull que se ha disputado en el barrio bilbaíno de Rekalde.

Nico reveló que se encuentra "bastante mejor" de la lesión muscular que se produjo hace tres semanas y le hizo perderse el último tramo de temporada con el Athletic y no descarta estar listo para el debut mundialista de España frente a Cabo Verde programado el 15 de junio en Atlanta.

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"Voy quemando etapas y ya estoy bastante mejor. Los plazos se valoran día a día y semana a semana. Veremos cuando me vean los médicos de la selección. Intentaré estar lo antes posible, veremos si puede ser en el primer partido".

El delantero del Athletic considera que España tiene "un equipazo" y no le da importancia a la etiqueta de favorito que se le otorga al combinado dirigido por Luis de la Fuente.

"Sabemos a lo que jugamos y lo que queremos hacer. Tenemos un 'míster' fantástico y creo que ese futbol que demostramos en la Euro se va a ver otra vez en el Mundial. A nosotros nos gusta ir tranquilos. La gente puede hablar lo que quiera, pero nosotros nos mantenemos siempre humildes (...) El 'mister' siempre me ha dado mucha confianza, le agradezco muchísimo lo que ha hecho por mí. Quiero estar siempre lo mejor posible para ir con él y demostrar que puedo ganarme el puesto, porque ni mucho menos soy titular indiscutible. Tengo muchas ganas de ir el sábado y demostrar de lo que soy capaz".

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Asimismo, el extremo aseguró que entiende la "frustración" de los aficionados del Athletic y las críticas que ha recibido por no haber "podido estar en los partidos importantes" del conjunto bilbaíno en una temporada complicada para los de Ernesto Valverde, especialmente en La Liga.

"Soy el primero al que al que le duele no estar en los en los partidos claves de la temporada, pero la afición siempre me ha mostrado su cariño. Para mi ha sido una putada no poder jugar estos partidos ni ahora ni durante toda la temporada por la pubalgia y quiero pedir también perdón por esa situación. Espero que la próxima temporada vaya mejor".

El pequeño de los Williams, por último, admitió que espera con "mucha ilusión" la llegada de Edin Terzic al banquillo del Athletic. "Tengo muchas ganas de conocerle y ojalá ponga al Athletic donde se merece", concluyó.