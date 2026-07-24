Publicación: domingo 26 de julio de 2026

Héctor Cantú

El PSG no tolera las exigencias de Yan Diomande y se retira de las negociaciones

El equipo francés 'tira la toalla' y deja el camino libre al Real Madrid

El PSG anunció que pone fin a las negociaciones por el futbolista costamarfileño Yan Diomande a causa de "las exigencias de traspaso y salario", que son "completamente desproporcionadas", según un comunicado facilitado al medio Sky Sports en su versión alemana.

Mohamed Salah, Dusan Vlahovic y los futbolistas que no tienen equipo

Mohamed Salah | Delantero | Último club: Liverpool
Dusan Vlahovic | Delantero | Último club: Juventus
Jadon Sancho | Mediocampista | Último club: Aston Villa / Manchester United
Julian Brandt | Mediocampista | Último club: Borussia Dortmund
John Stones | Defensa | Último club: Manchester City
Leon Goretzka | Mediocampista | Último club: Bayern Munich
Yves Bissouma | Mediocampista | Último Club: Tottenham
Dani Ceballos | Último club: Real Madrid
Riyad Mahrez | Delantero | Último club: Al-Ahli
Dani Carvajal | Defensa | Real Madrid
Mauro Icardi | Delantero | Último club: Galatasaray

El texto explicita que el equipo francés "ha retirado oficialmente su interés en Yan Diomande, así como todas las ofertas", este domingo. Diomande, de 19 años, milita en el Leipzig alemán.

El jugador está también en el radar del Real Madrid. El equipo blanco ya ha cerrado esta temporada los fichajes de Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté. En las últimas horas, la prensa británica ha apuntado también a la entrada del Manchester City en la carrera por su fichaje.

Toronto ya vibra horas antes del Alemania-Costa de Marfil

"Las exigencias de traspaso y salario fueron completamente desproporcionadas y distorsionadoras, y el PSG no renunciará a sus principios de gestión financiera racional y una estructura de equipo equilibrada", termina el comunicado publicado por Sky Alemania.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS