PSG y Bayern Munich garantizan goles en la Champions League

Oscar Sandoval

Paris Saint-Germain y Bayern Munich chocarán por décima quinta ocasión en la Champions League, se han enfrentado en todas las etapas del torneo y sus duelos son sinónimo de anotaciones porque ningún enfrentamiento entre semifinalistas ha terminado 0-0.

La eliminatoria entre PSG y Bayern es una “final adelantada” y la rivalidad ha ido en aumento desde la final de la Liga de Campeones de 2020, el resultado fue un apretado 1-0 a favor del conjunto ‘Bávaro’ que tiene el balance a favor con nueve triunfos, cinco derrotas y una racha actual de cinco victorias consecutivas en el torneo.

En todas las citas entre franceses y alemanes ha habido goles, inolvidables son el 5-1 a favor de los ‘Bávaros’ en 1997 y el 3-0 de ‘Les Parisiens’ en 2017, sus enfrentamientos suelen ser un espectáculo y en estas semifinales no será la excepción.

El conjunto 'Bávaro' que se despachó con la cuchara grande ante Atalanta al anotarle 10 goles y que en cuartos de final arrolló a Real Madrid con un global de 6-4, se mide al campeón que no ha recibido gol en sus últimos tres duelos continentales y que busca el bicampeonato.