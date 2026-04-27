Bayern Munich es un verdugo constante de PSG en la Champions League

Oscar Sandoval

Bayern Munich tiene una racha de cinco victorias en fila sobre Paris Saint-Germain en la Champions League y es un rival que le abrió una herida al conjunto parisino tras ganar la final del torneo en 2020. El tiempo ha pasado y es momento de ajustar cuentas con la final de por medio.

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La final de 2020 que se disputó en Lisboa sigue generando ruido en la previa de semifinales entre PSG y Bayern Munich, fue la primera vez que el equipo francés peleó por el título y la ilusión la generaba un equipo con figuras como Thiago Silva, Marquinhos, Ángel Di María, Neymar y Kylian Mbappé, pero que terminó cayendo.

PSG consiguió su objetivo y al enésimo intento, la temporada pasada levantó la ‘Orejona’ y parecía haber dejado todo atrás, sin embargo, no es así porque ha sido víctima del conjunto ‘Bávaro’ en las últimas dos eliminatorias que han disputado en la Liga de Campeones.

El campeón tiene la oportunidad perfecta para terminar con el recuerdo y la racha de Bayern Munich que tiene pocos obstáculos en el camino a un nuevo triplete y todo podría comenzar en París.