Las mejores ofensivas de la Champions League se ponen a prueba en semifinales

Oscar Sandoval

Las semifinales de la Champions League arrancan con una eliminatoria vibrante entre Paris Saint-Germain y Bayern Munich que cuentan con las mejores ofensivas del torneo, cada equipo tiene un ataque de la más alta calidad que lo hace soñar con la ‘Orejona’.

A city ready for a new European evening. ⚔️ pic.twitter.com/F8eywEDWRn — Paris Saint-Germain (@PSG_English) April 27, 2026

PSG es el actual campeón de la Liga de Campeones, ha defendido el título hasta las semifinales y pisa firme, sin embargo, la eliminatoria contra el conjunto ‘Bávaro’ es un verdadero reto porque su defensa será amenazada por una ofensiva con un promedio de gol por partido de 3.17.

Bayern Munich ha marcado 38 tantos, mismos que PSG, pero lo ha hecho con dos partidos menos, ya que clasificó directo a octavos de final mientras que ‘Les Parisiens’ enfrentaron a Monaco en el playoff y han jugado 180 minutos más para quedar con un promedio de 2.72 por cada compromiso.

Harry Kane es el goleador del equipo alemán con 12 dianas y llega a la cita de este martes con una racha de cinco partidos consecutivos viendo portería; del otro lado, es Khvicha Kvaratskhelia en quien recae el ataque parisino tras registrar cinco goles en las últimas cinco citas continentales.