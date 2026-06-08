El Benfica ya encontró al sustituto de José Mourinho

EFE

El Benfica ha informado este martes de que ha contratado a Marco Silva, procedente del Fulham, para ser el sustituto de José Mourinho en el puesto de entrenador del primer equipo del club lisboeta.



El Benfica señala en un comunicado remitido a la Comisión del Mercado de Valores portugués que "ha llegado a un acuerdo con Marco Silva para la firma de un contrato de trabajo con una vigencia de dos temporadas, prorrogable hasta la campaña 2028/2029".

El club luso hace este anuncio minutos después de comunicar que el Real Madrid le ha confirmado que abonará los 15 millones de euros de la cláusula de rescisión de Mourinho con el Benfica.



Marco Silva se pone al frente del Benfica tras cinco años en el Fulham, de la Premier League inglesa, en la que también dirigió equipos como el Everton, el Watford y el Hull City.



Su carrera como entrenador comenzó en 2011 en el Estoril Praia, club en el que jugó durante su etapa como futbolista, y en tres temporadas logró no solo llevar al equipo de la segunda división a la primera, sino también terminar en quinto y cuarto lugar en las dos campañas en la máxima categoría.

Jose Mourinho y su primera final perdida

Estos resultados despertaron el interés del Sporting, y dirigió al máximo rival de su actual club durante un año, la temporada 2014/2015, en la que conquistó la Copa de Portugal.



A esto le siguió una etapa en el Olympiacos griego, que culminó con la conquista de la Liga griega, y nueve años en Inglaterra, para regresar ahora a su Lisboa natal.