Confirmado, 'Chacho' Coudet, el elegido para dirigir a River Plate

EFE

El Deportivo Alavés confirmó este martes la marcha del entrenador argentino Eduardo Coudet, que firmará por el River Plate de su país.



El club español y el técnico argentino alcanzaron un acuerdo de desvinculación 15 meses después de su incorporación al equipo vitoriano.

Chacho Coudet se hizo cargo del banquillo del Alavés el 2 de diciembre de 2024 y, desde entonces, ha dirigido al equipo en 55 partidos oficiales entre LaLiga EA Sports y la Copa del Rey con 17 victorias, 17 empates y 21 derrotas.



El Alavés agradeció a Eduardo Coudet y a su cuerpo técnico “el trabajo realizado durante" esta etapa al frente del banquillo albiazul y le deseó “la mayor de las suertes en sus próximos retos profesionales y personales”.