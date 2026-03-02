'Pasillo' con sabor a despedida para Eduardo Coudet en el Alavés

Redacción FOX Deportes

La plantilla del Deportivo Alavés hizo ‘pasillo’ al técnico argentino Eduardo Coudet y a su cuerpo técnico este lunes, en lo que podría ser la despedida del 'Chacho' ante su probable fichaje por River Plate, si todas las partes llegan a un acuerdo definitivo.

A pesar de los rumores de los últimos días, que relacionaban al técnico del Alavés con el banquillo del conjunto ‘millonario’, Coudet dirigió la sesión de este lunes después de dos días de descanso tras el encuentro como visitante frente a Levante.

Coudet es el técnico que aparece con más fuerza en la lista para suceder a Marcelo Gallardo, el entrenador más exitoso en la historia de River Plate, con 14 títulos en ocho años y medio (2014-2022), quien presentó su dimisión la pasada semana, en una segunda etapa al frente del banquillo 'Millonario' sin éxito.

Aunque anunció su salida el lunes 23, su último encuentro como entrenador franjirrojo fue el 26 de febrero, frente al Banfield. Esa misma mañana, Coudet que termina contrato en junio de 2026 había negado cualquier contacto con la entidad de Núñez.