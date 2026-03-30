Publicación: lunes 30 de marzo de 2026

Redacción FOX Deportes

Carlo Ancelotti se rindió, otra vez, ante Luka Modric

Ancelotti aseguró que Modric es "uno de los mejores" mediocampista a pesar de su edad

Carlo Ancelotti afirmó este lunes que el croata Luka Modric, al que dirigió en Real Madrid, sigue siendo uno de los mejores mediocampistas del mundo a sus 40 años de edad.

El técnico italiano dijo en la rueda de prensa previa al amistoso entre Brasil y Croacia, que el actual futbolista de Milan es un "profesional espectacular" y "único", entre otros elogios.

"No hay un jugador como Modric en el mercado mundial", aseveró. "Es completo, moderno, uno de los mejores centrocampistas que entrené", indicó.

Ancelotti consideró que la alta profesionalidad del balcánico y su "tremenda pasión" por el fútbol han hecho posible que siga jugando con 40 años "como uno de los mejores medios" del mundo.

La intimidante camiseta de Brasil para el Mundial 2026

Brasil reveló su camiseta visitante para el Mundial 2026.
Por primera vez en la historia, el Jumpman de Jordan aparece en una camiseta de equipo nacional.
El jersey es azul oscuro con negro y usa los patrones de los
Vinícius Junior y compañía buscarán llevar lejos este uniforme en la Copa del Mundo del 2026.
La camiseta y el short hacen juego, mientras que las calcetas van todas en color negro.
Así luce por detrás esta camiseta, la cual contará con unos filos turquesa en los costados.
El escudo de la Confederación Brasileña de Futbol (que contrasta espectacular con la camiseta oscura), así como los números en blanco, van alineados en el centro.
A detalle, así la camiseta intimidante y

El preparador nacido en Reggiolo y el '10' de Croacia, finalista en Rusia 2018 y tercero en Qatar 2022, coincidieron en Real Madrid, donde vivieron una de las etapas más doradas de sus respectivas carreras deportivas.

Ambos pusieron fin a su etapa en el conjunto blanco al final de la temporada 2024/25. Ancelotti pasó a asumir las riendas de Brasil, en su primera aventura como técnico de una selección, y Modric puso rumbo a Milan después de 13 campañas en el club madrileño.

Croacia le dio un golpe de realidad a Colombia

Croacia derrotó 2-1 a Colombia en el Camping World Stadium de Orlando, en partido de preparación rumbo al Mundial 2026
Colombia se adelantó muy temprano con gol de Jhon Arias al minuto 3 tras una jugada por la banda izquierda
La ventaja duró poco, ya que Luka Vušković empató al minuto 6 con un remate de media distancia.
Igor Matanović marcó el 2-1 antes del descanso, aprovechando un error defensivo en un tiro de esquina
El marcador no se movió en el segundo tiempo, pese a los intentos de Colombia por igualar el partido.
La derrota puso fin a un invicto de Colombia de 15 años frente a selecciones europeas

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