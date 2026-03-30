Carlo Ancelotti se rindió, otra vez, ante Luka Modric

Redacción FOX Deportes

Carlo Ancelotti afirmó este lunes que el croata Luka Modric, al que dirigió en Real Madrid, sigue siendo uno de los mejores mediocampistas del mundo a sus 40 años de edad.

El técnico italiano dijo en la rueda de prensa previa al amistoso entre Brasil y Croacia, que el actual futbolista de Milan es un "profesional espectacular" y "único", entre otros elogios.

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Coletiva de imprensa com o mister Carlo Ancelotti e Matheus Cunha, às 11h (Brasília).



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"No hay un jugador como Modric en el mercado mundial", aseveró. "Es completo, moderno, uno de los mejores centrocampistas que entrené", indicó.

Ancelotti consideró que la alta profesionalidad del balcánico y su "tremenda pasión" por el fútbol han hecho posible que siga jugando con 40 años "como uno de los mejores medios" del mundo.

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El preparador nacido en Reggiolo y el '10' de Croacia, finalista en Rusia 2018 y tercero en Qatar 2022, coincidieron en Real Madrid, donde vivieron una de las etapas más doradas de sus respectivas carreras deportivas.

Ambos pusieron fin a su etapa en el conjunto blanco al final de la temporada 2024/25. Ancelotti pasó a asumir las riendas de Brasil, en su primera aventura como técnico de una selección, y Modric puso rumbo a Milan después de 13 campañas en el club madrileño.