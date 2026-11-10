Brasil promete cuidar a Raphinha

Héctor Cantú

n el Barcelona existe preocupación por el estado físico de Raphinha, quien regresó lesionado de sus últimas dos convocatorias con la Selección Brasileña.

Ahora, el delantero volverá a disputar partidos amistosos con la ‘Canarinha’, por lo que tuvo que viajar a Singapur, un desplazamiento de varias horas que podría representar un desgaste adicional para el futbolista.

Raphinha, el gran goleador culé, se anota un triplete más

Carlo Ancelotti y la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) habrían prometido al conjunto catalán administrar cuidadosamente los minutos de juego de Raphinha para evitar una nueva recaída.

Aunque el Barcelona permitió que el brasileño atendiera la convocatoria pese a no estar completamente recuperado, el club habría solicitado al entrenador italiano reducir al mínimo su participación para evitar que vuelva a lesionarse.

Raphinha, la única ausencia segura de Brasil en el partido ante Japón

El delantero se perdió los encuentros ante Getafe, en La Liga, y Galatasaray, en la Champions League, debido a la lesión que sufrió en octubre.

Durante esta fecha FIFA, Brasil enfrentará a Japón y Singapur en dos partidos amistosos programados para el sábado y martes, respectivamente.