Héctor Cantú
Esto no le gusta al Barcelona: Carlo Ancelotti convoca a Raphinha
El entrenador consideró para la fecha FIFA de noviembre al goleador de La Liga
Carlo Ancelotti ha considerado nuevamente a Raphinha para la próxima convocatoria de la Selección Brasileña, pese a que el delantero del Barcelona todavía se recupera de una lesión.
El futbolista sufrió su última lesión durante la pasada fecha FIFA, en la que disputó varios minutos con la ‘Canarinha’.
En aquella ocasión, el Barcelona expresó su inconformidad por la carga de minutos del jugador en partidos amistosos. Sin embargo, el técnico italiano ha vuelto a contemplar a uno de los capitanes del conjunto blaugrana.
Ancelotti ha considerado a 26 futbolistas para los encuentros ante Japón y Singapur, entre ellos Endrick y Vinícius Júnior.
Los compromisos están programados para el 14 y 17 de noviembre, respectivamente.
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