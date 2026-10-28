Publicación: jueves 29 de octubre de 2026

Héctor Cantú

Esto no le gusta al Barcelona: Carlo Ancelotti convoca a Raphinha

El entrenador consideró para la fecha FIFA de noviembre al goleador de La Liga

Carlo Ancelotti ha considerado nuevamente a Raphinha para la próxima convocatoria de la Selección Brasileña, pese a que el delantero del Barcelona todavía se recupera de una lesión.

El futbolista sufrió su última lesión durante la pasada fecha FIFA, en la que disputó varios minutos con la ‘Canarinha’.

En aquella ocasión, el Barcelona expresó su inconformidad por la carga de minutos del jugador en partidos amistosos. Sin embargo, el técnico italiano ha vuelto a contemplar a uno de los capitanes del conjunto blaugrana.

Raphinha está imparable y el Barcelona ya se despegó en La Liga
Raphinha está imparable y el Barcelona ya se despegó en La Liga
Raphinha está imparable y el Barcelona ya se despegó en La Liga
Raphinha está imparable y el Barcelona ya se despegó en La Liga
Raphinha está imparable y el Barcelona ya se despegó en La Liga
Raphinha está imparable y el Barcelona ya se despegó en La Liga
Raphinha está imparable y el Barcelona ya se despegó en La Liga
Raphinha está imparable y el Barcelona ya se despegó en La Liga

Ancelotti ha considerado a 26 futbolistas para los encuentros ante Japón y Singapur, entre ellos Endrick y Vinícius Júnior.

Los compromisos están programados para el 14 y 17 de noviembre, respectivamente.

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