EFE

Boca Juniors venció el miércoles 2-0 a Independiente Rivadavia y avanzó a los cuartos de final de la liga argentina en un partido en el que celebró ante su afición la consagración en la Copa Sudamericana.

Boca Juniors conquistó el sábado, en Barranquilla, su decimonoveno título internacional de Conmebol al ganar 2-0 en la final a Atlético Mineiro. Días atrás había ganado el título de Liga en el fútbol argentino.

Los goles del triunfo ante Independiente Rivadavia los anotaron Leandro Paredes y el uruguayo Miguel Merentiel.

La 'mitad más uno' celebró en grande la coronación de Boca Juniors

"Estamos disfrutando el momento, venimos de dos títulos, de estar en otra final como la Copa Argentina. Nos propusimos pelear por todo", dijo Paredes a la televisión local.

En La Bombonera, ante 55.000 aficionados, Boca abrió el marcador a los 18 minutos con un penal anotado por Paredes tras una mano dentro del área.

El segundo gol llegó a los 53 minutos a través de Merentiel tras un centro de su compatriota Leandro Lozano desde el sector derecho.

18 años después, Boca Juniors celebró un título internacional

"Venimos de ganar una copa muy importante y ahora estamos por buen camino con energía positiva que te sale todo", dijo Lozano.

En los cuartos de final, Boca Juniors recibirá el domingo a Gimnasia y Esgrima La Plata, que el lunes superó 4-2 a Newell's Old Boys de Rosario.