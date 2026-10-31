Boca Juniors se queda con el gran Clásico en Argentina

Reuters

Boca Juniors derrotó 1-0 a River Plate el domingo en el superclásico argentino y se puso en la cima de la tabla anual, a una fecha del final de la temporada.

Con el triunfo, Boca llegó a 60 puntos, uno más que Rosario Central y tres por encima de Argentinos Juniors.

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“Uno sueña siempre con esto, les dije a mis compañeros en el vestuario que traten de disfrutar y lo hicimos de la mejor manera. Podríamos haber hecho algún gol más, pero también cuidamos la ventaja, y ahora estamos a un paso”, dijo el capitán de Boca, Leandro Paredes, a la televisión local.

En La Bombonera, ante 57.000 espectadores, Boca dominó desde el inicio. El defensor Lautaro Di Lollo marcó el gol a los 27 minutos, de cabeza, tras un tiro de esquina del colombiano Sebastián Villa. River se quedó con diez jugadores a los 10 minutos, por la expulsión de Lucas Martínez Quarta, y con nueve a los 80, tras la de Santiago Montiel.

"LE TIRAN DE TODO...". ? Gonzalo Montiel se retira del campo tras la expulsión en el #BocaRiver. #ArgentinaEnFOX https://t.co/7oZYW4uvDp — FOX Deportes (@FOXDeportes) November 1, 2026

Martínez Quarta fue expulsado por interrumpir un avance del uruguayo Miguel Merentiel rumbo a la portería, y Montiel vio la tarjeta roja por cometer una falta sobre Lautaro Blanco.

Boca tuvo otra chance clara a los 92 minutos, cuando un remate de Alan Velasco dio en un poste y salió desviado.

¡GOL DE BOCA! ? Lautaro Di Lollo adelanta al 'Xeneize' en el #BocaRiver de #ArgentinaEnFOX. ?? https://t.co/XVTu94ygyW — FOX Deportes (@FOXDeportes) November 1, 2026

"Estos partidos se juegan con el corazón, con la sangre, y así lo hicimos", dijo a la televisión local el centrocampista Milton Delgado.

El sábado, San Lorenzo empató 2-2 con Vélez Sarsfield, Estudiantes de La Plata igualó 3-3 ante Instituto y Talleres goleó 3-0 a Deportivo Riestra.

El viernes, Racing Club ganó 2-1 a Aldosivi, Rosario Central venció 2-1 a Sarmiento, Tigre derrotó 2-0 a Huracán y Gimnasia y Esgrima La Plata superó 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto.