Boca Juniors no baja el ritmo y ahora goleó a Unión de Santa Fe

Redacción FOX Deportes

Boca Juniors firmó una goleada por 3-0 ante Unión de Santa Fe este viernes 2 de octubre por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. La apertura del marcador llegó tempranamente a los 22 minutos del primer tiempo mediante una certera definición de Lautaro Di Lollo.

Ese 1-0 parcial reflejó desde el arranque la superioridad del equipo xeneize sobre el planteo del conjunto visitante.La mínima diferencia se mantuvo durante la mayor parte del cotejo gracias a la solidez del circuito defensivo local.

Unión buscó la igualdad pero careció de profundidad para romper el cero en el arco rival y alterar el resultado a favor. La diferencia mínima obligó a sostener la intensidad futbolística a lo largo de todo el desarrollo del encuentro.

La ventaja se amplió a los 83 minutos con la aparición del atacante Leonel Flores para decretar el 2 a 0. Ese segundo tanto liquidó la resistencia del equipo santafesino y consolidó el triunfo del conjunto azul y oro.

El ingresado delantero fue la gran figura en la definición de las jugadas decisivas en el tramo final del partido. Finalmente, a los 92’ vino el definitivo 3-0 en el marcador final.