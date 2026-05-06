Universidad Católica echó a Boca Juniors de la Copa Libertadores

EFE

Universidad Católica de Chile propinó este jueves un golpe certero en la Copa Libertadores al colocarse en los octavos de final como líder del Grupo D con 13 puntos de 18 posibles con un triunfo en la Bombonera por 0-1 que eliminó a Boca Juniors y lo envió a de una repesca por un cupo en la Copa Sudamericana.

Un gol de Clemente Montes selló el triunfo de los visitantes en el minuto 33 sobre el xeneize (7) en la sexta y última jornada del grupo en la que Cruzeiro se quedó con la segunda plaza en la fase de los dieciséis mejores al sumar 11 enteros gracias a la goleada por 4-0 que propinó a Barcelona (3).

¡FINAAAAAL EN LA BOMBONERA! ⏱️💥



SÍ SEÑORES, #LosCruzados SON LÍDERES DE SU GRUPO EN LA CONMEBOL #Libertadores 🏆 y derrotaron a Boca Juniors por 1-0 en Buenos Aires 🎯🇦🇷



⚽💎 Clemente Montes 1️⃣1️⃣👏



¡ESTO ES CATÓLICA! ⚪🔵



LA UC ESTÁ DENTRO DE LOS MEJORES 16 DE AMÉRICA 🏆



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Boca, conducido por Claudio Úbeda, llegaba urgido a este partido con la necesidad de un triunfo para seguir poder seguir en la Copa Libertadores.

Universidad Católica, dirigida por el argentino Daniel Garnero, se hizo peligroso y desequilibrante en la contra frente a un rival que mostró rebeldía a través de Exequiel Zeballos y el juvenil Tomás Aranda.

Y en el minuto 33 un contragolpe en velocidad encontró a Clemente Montes que, tras un gran enganche, sacó un remate furibundo que pegó en el palo y se metió en la valla defendida por Leandro Brey.

Con esa ventaja, el equipo visitante administró el nerviosismo de Boca que no encontró respuestas futbolísticas para intentar alcanzar el empate.

⚽ BOCA AFUERA DE LA LIBERTADOES: así fue el festejo de gol de Universidad Católica en la Bombonera pic.twitter.com/dBzc7SycI9 — Diario Olé (@DiarioOle) May 29, 2026

En el complemento se rotaron los suplentes en uno y otro equipo pero siempre con la misma recete: una Universidad Católica bien parada y escalonada para frustrar cada ofensiva de Boca.

El ingreso del paraguayo Ángel Romero le permitió al local tener tres opciones, la última con un gol anulado por posición adelantada a instancias del VAR, mientras que Jhojan Valencia despejó sobre la línea un rebote que conectó Alan Velasco.

Universidad Católica logró un valioso triunfo en la capital argentina que le permite clasificar en el primer lugar de su zona y esperar este domingo el sorteo de octavos de final, mientras que Boca deberá disputar la reclasificación de la Sudamericana en el segundo semestre.