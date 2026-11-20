Hiram Marín

Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Metropolitano de Barranquilla al vencer 2-0 a Atlético Mineiro, cortando una larga sequía internacional de 18 años sin títulos continentales y convirtiéndose en el primer tricampeón del certamen tras sus coronas de 2004 y 2005.

Dirigidos por Rodolfo Arruabarrena y arropados por una multitud xeneize en las tribunas colombianas, los Xeneizes impusieron condiciones desde el arranque y pudieron ampliar la ventaja antes del descanso, pero chocaron con la resistencia de Éverson, incluida una gran atajada a un cabezazo de Lautaro Di Lollo.

La apertura del marcador llegó a los 16 minutos del primer tiempo a través de Santiago Ascacibar, quien tuvo su revancha tras un gol anulado por fuera de juego y capturó un rebote dentro del área para poner el 1-0.

Apenas comenzado el complemento, a los 47 minutos, Sebastián Villa desbordó por la banda izquierda y envió un pase rasante para la definición de primera de Miguel Merentiel, firmando el 2-0 que golpeó anímicamente al conjunto dirigido por Eduardo Domínguez.

En el tramo final, el equipo brasileño intentó reaccionar con variantes desde el banco y un remate de media distancia que exigió a Álvaro Montero, mientras que Boca administró la ventaja con orden y sumó minutos de refresco con ingresos como los de Enner Valencia, Alan Velasco y Rodrigo Battaglia tras la salida de Leandro Paredes.

Con el silbatazo final en Barranquilla, Boca Juniors selló una consagración contundente en partido único que devolvió la gloria continental al club y dejó atrás el empate histórico en el palmarés del torneo.