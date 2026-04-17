"Seré otra al regresar": Aitana Bonmatí
La jugadora del Barcelona ve su recuperación como una oportunidad de crecimiento.
La barcelonista Aitana Bonmatí, triple Balón de Oro, está prácticamente lista para regresar a los terrenos de juego, después de más de cinco meses de baja, y ha asegurado que el proceso vivido le ayudará a "ser otra Aitana cuando vuelva".
De hecho, todo apunta a que la centrocampista podría estar lista para el encuentro de este domingo en el Spotify Camp Nou (1-1) frente al Bayern Munich, en la vuelta de semifinales de la Champions League.
"Todo esto me hará ser mejor", ha dicho en unas declaraciones al rotativo deportivo barcelonés 'Mundo Deportivo'. Bonmatí se lesionó a finales de noviembre, una fractura de peroné y tuvo que ser intervenida por primera vez en su carrera.
Ha admitido que tras conocer el diagnóstico su primer pensamiento fue de "aceptación" y recuerda que ni tuvo tiempo ni quiso recrearse en lamentos.
"Creo que las cosas pasan por algo. No soy yo mucho de creencias externas, pero bueno, esta lesión sí que creo que me pasó por alguna cosa y creo que me ha traído muchas cosas positivas".
En estos meses, Aitana Bonmatí ha admitido haber pasado por "muchos momentos duros", algo lógico al tratarse de "una lesión grave".
"Hablo sobre todo a nivel de dolor, a nivel de volver a mi máximo rendimiento, pero he sacado muchas cosas positivas y desde el primer momento creo que lo vi así. Creo que esta lesión me ayudará a ser otra Aitana cuando vuelva".
En este sentido, la catalana ha comentado que "a nivel táctico y técnico", las condiciones no se pierden.
"Otra cosa es que mi mecánica del pie cambia, y por consecuencia todo el cuerpo también. Y estoy en el proceso de adaptarme a este nuevo funcionamiento de mi tobillo".
Aitana Bonmatí además ha recordado que tiene a su lado "grandes compañeras que normalmente entienden el juego perfectamente" y lo hacen todo "más fácil".
"Estoy en el proceso. Creo que yo tengo que tener paciencia y también la gente tiene que tener paciencia (conmigo). Pero no tengo ninguna duda de que mi objetivo es dar lo mejor de mí en cada momento (...) Pienso que ellas plantearán un partido táctico un poco igual, cerrar mucho entre líneas, no dejar jugarnos en juego interior, a bloque bajo y esperar nuestros errores porque son buenas a las contras y lo demostraron el otro día".
En todo caso, la centrocampista ha comentado que el equipo de Pere Romeu tiene que aprender de lo vivido en el Allianz Arena: "Evidentemente, tampoco se pueden ganar todos los partidos y estamos en unas semifinales de Champions League. Creo que nos podemos permitir también empatar. Somos humanas y también darle valor al rival".
"Creo que este tipo de resultado nos beneficia, porque nos hace elevar más el listón, nos hace ponernos a prueba y creo que esto nos falta un poco durante la temporada. Estos partidos como equipo nos hace grandes".
