Misa Rodríguez espera la victoria contra el Paris FC

La jugadora del Real Madrid Misa Rodríguez indicó este martes que el partido de mañana (11 de febrero) contra el Paris FC, correspondiente a la Champions League femenil, será "complicado" por ser fuera de casa, aunque indicó que su equipo dará "lo mejor" para llevarse la victoria.

El encuentro de ida de los octavos de final del máximo torneo continental, que se disputa este miércoles en París a las 21.00 horas tiempo local (15:00 ET / 12:00 PT).

"Va ser un partido complicado fuera de casa, pero daremos lo mejor de nosotras para llevarnos la victoria"

Además, resaltó la importancia de mantener la concentración durante los 90 minutos para intentar llevarse la victoria y conseguir ventaja para el partido de vuelta, que se disputa el miércoles 18 de febrero en el Estadio Alfredo Di Stéfano.

"Contamos con el apoyo de nuestra afición, que siempre está ahí para ayudarnos a conseguir la victoria", declaró la portera canaria en declaraciones a Mahou tras ser elegida como la Mejor Jugadora de enero por la afición del club ‘Merengue’.