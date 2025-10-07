Goleada despiadada del Real Madrid en la Champions femenil

Héctor Cantú

El Real Madrid femenil ha debutado en la Champions League con una goleada de escándalo luego de imponerse por 6-2 a la Roma.

Los reflectores se posaron en la figura de la colombiana Linda Caicedo quien dio una muestra más de su gran futbol al anotarse un 'Hat Trick' de asistencias en este vital partido.

Las españolas fueron una auténtica aplanadora sobre el terreno de juego y dejaron en claro sus intenciones de llevarse los tres puntos desde los primeros minutos del encuentro.

Alba redondo, una de las dos jugadoras en despacharse con doblete en el partido, fue la encargada de abrir el tanteador apenas al minuto 6 de tiempo corrido.

Caroline Weir aumentó la ventaja a los 22 minutos al marcar el primero de los dos goles con los que colaboraría para la victoria de su equipo.

Las merengues pasaron momentos de mucho susto cuando la Roma se repuso de un 2-0 en contra y empataron el encuentro gracias a las anotaciones de Évyn Viens y Emile Haavi.

Sin embargo, el trabajo ofensivo de las de casa fue muy superior y terminaron por ejercer su amplio dominio sobre el terreno de juego antes de que terminara la primera mitad. Así, con el doblete de Redondo al 42, recuperaron la ventaja en el tanteador.

Para el complemento, el cuadro italiano terminó por desdibujarse y este escenario, combinado con la gran efectividad del Real Madrid, terminaron por concretar una victoria por demás importante.

Maëlle Lakar al 53, Caroline Wier nuevamente al 59 y Eva Navarro al 73 pusieron cifras definitivas al encuentro para darle los tres puntos al equipo comandado por Pau Quesada.