Arsenal, a la altura de Bayern Munich y Real Madrid en esta Champions League

Redacción FOX Deportes

Solo seis de los 36 clubes que compiten en la Champions League han ganado sus dos primeros partidos y el Arsenal es uno de ellos. Partido de altas pulsaciones en Inglaterra, pero los ‘Gunners’ lo resolvieron.

Victoria 2-0 del equipo de Mikel Arteta sobre el Olympiacos, que dio sensación de peligro hasta que Bukayo Saka liquidó el encuentro con un tiro tan poderoso que ‘traspasó’ al arquero griego.

El Arsenal, que ganó sus primeros dos partidos por idéntico marcador, ascendió al quinto lugar de la tabla de posiciones en la fase de liga de la Champions League, la cual encabezan los gigantes europeos Bayen Munich, Real Madrid, Paris Saint-Germain e Inter de Milán, con mejor diferencia de goles.

¿Y Olympiacos? Su gran pecado fue no haberle ganado en casa del debutante Pafos y con esta derrota (más o menos presupuestada) en Londres, se ha quedado rezagado en la clasificación.

Three priceless points at Arsenal Stadium 🔒 pic.twitter.com/qpVjNVBYv4 — Arsenal (@Arsenal) October 1, 2025

Así fueron los goles de este encuentro celebrado en el Emirates Stadium:

· 1-0 (12’): Gabriel Martinelli, empujó el balón que metió Gyökeres y que rebotó en el poste

· 2-0 (90’+2): Definición de zurda de Saka que pegó en las piernas del arquero, pero igual se metió

Curioso primer gol, pues todo el trabajo lo hizo Viktor Gyökeres (arrastró rivales con pura potencia y su tiro apenas fue ralentizado por el arquero), tanto que Martinelli no quería ni tocar el balón, sin embargo, no tuvo más que asegurar la anotación cuando el esférico pegó en la base del poste.

Triunfo merecido por parte de los ‘Gunners’, más allá de que el equipo helénico plantó competencia. Y es que, aunque Saka fue quien liquidó el encuentro, el gol lapidario bien pudo ser a los 81 minutos, cuando Martin Odegaard remató de primera la gran diagonal de Saka en el punto penal, pero se topó con una gran atajada del portero Tzolakis y después, con la pierna del defensa en el contrarremate.

Arsenal es segundo en la Premier League y pertenece a la realeza de la Champions luego de dos jornadas. Parece que será otra temporada donde su afición podrá ilusionarse.