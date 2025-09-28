William Saliba decidió y renovó contrato con Arsenal

Redacción FOX Deportes

Arsenal anunció este martes la renovación del contrato del defensa francés William Saliba, que concluía en 2027, hasta 2030. Es la cuarta gran renovación del club esta campaña tras las de Gabriel Magalhaes, Ethan Nwaneri y Myles Lewis-Skelly, a la espera de que Bukayo Saka también alargue su contrato.

William Saliba has committed his future to the club 👇 — Arsenal (@Arsenal) September 30, 2025

Saliba, que llegó al Arsenal en 2019 y pasó varias cesiones antes de asentarse como titular, forma una de las mejores duplas en defensa junto al brasileño Gabriel Magalhaes.

"Ha sido instrumental en todo lo que hemos logrado en los últimos años. Es genial ver que los jugadores tienen el deseo de estar aquí. Están contentos y se sienten valorados y ven este club como la mejor oportunidad para desarrollar sus carreras"", dijo Mikel Arteta.

"Es muy impresionante lo que ha logrado con su edad, porque a veces tendemos a olvidarnos de ello (Saliba tiene 22 años). Su consistencia, cómo ha progresado, la manera en la que ha madurado año a año... Ha creado una relación con Gabi, con la defensa y con el portero que ha formado el mejor registro defensivo de los últimos tres años", añadió el técnico español.