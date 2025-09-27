Una remontada de locura deja a Arsenal cerca de Liverpool en la Premier League

Oscar Sandoval

Arsenal recibió una recompensa luego de 84 minutos de frustraciones ante Newcastle y consiguió un triunfo que lo dejó a un paso de Liverpool, remontó un gol de Nick Woltemade sobre final para robarse los tres puntos y volver abrir la pelea por el liderato de la Premier League.

Crystal Palace le hizo un favor a los ‘Gunners’ y lo aprovecharon para seguir, una campaña más, a la caza del campeón. El conjunto londinense tuvo que exigirse para doblegar a un rival certero que se adelantó en el marcador después de pasar 34 minutos agazapado.

Arsenal puso el futbol en St. James Park y mantuvo el control sobre los locales, pero todos sus ataques terminaron en atajadas y manotazos de Nick Pope quien bajó la cortina de su arco y Woltemade tuvo la efectividad que no tuvieron los ‘Gunners’.

Gabriel's 96th-minute winner secures all three points for Arsenal 😱 pic.twitter.com/e9JSQDrNf5 — Premier League (@premierleague) September 28, 2025

El alemán remató de cabeza tras un córner a los 35 minutos y adelantó a los ‘Magpies’ quienes no resistieron cuando los ‘Gunners’ se volcaron sobre su arco por la necesidad de sumar los tres puntos y el partido terminó con el sello característico de la liga más competitiva de Europa.

Mikel Merino igualó el marcador a los 84 minutos y echó abajo el muro defensivo del cuadro local que encajó la derrota en tiempo de descuento con un cabezazo de Gabriel Magalhaes en un tiro de esquina que sacudió la parte alta de la Premier League.