¡Hasta el final! El Real Madrid le empató al Paris FC al 90+8'

Karla Villegas Gama

Lo que parecía que sería uno de los batacazos más grandes de la Jornada 3 de la Champions League femenina, terminó en hazaña, luego de que el Real Madrid empatara sobre la hora con el Paris FC.

Las ‘Merengues’ llegaron con pleno de victorias al Estadio Alfredo Di Stefano y con la confianza de que superarían a las visitantes, pues venían de empatar con Oud-Heverlee Leuven y de ser goleadas por el Chelsea.

Sin embargo, las locales se llevaron tremenda sorpresa cuando al minuto 41 Lorena Azzaro abrió el marcador desde el manchón penal.

41' 𝐁𝐔𝐔𝐔𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓



Lorena Azzaro transforme son penalty et inscrit son premier but en @UWCL 🥰



— Paris FC Féminines (@PFC_feminines) November 11, 2025

El Real Madrid se lanzó al ataque, pero no encontraba la llave para abrir a la defensa, que se plantó con cuatro zagueras.

Poco a poco las esperanzas españolas se diluían, a pesar de los constantes embates en el arco de Mylène Chavas.

Tuvo que llegar el tiempo de compensación para que las ‘Merengues’ finalmente rescataran un punto, tras una serie de rebotes dentro del área. Caroline Weir tomó el esférico y disparó a quemarropa para conseguir el tan ansiado gol al 90+8'.

Con este resultado, las ‘Blancas’ se van al tercer sitio de la tabla general, con 7 unidades; mientras que el Paris FC se encuentra en el sitio 13, fuera de la zona de clasificación.