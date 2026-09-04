Redacción FOX Deportes
Historia pura; mexicana marca doblete con el Manchester United
Rebeca Bernal marcó sus primeros goles en el futbol inglés
La mexicana Rebeca Bernal inscribió su nombre en la historia del futbol inglés después de marcar un doblete en su estreno en la FA Women’s League Cup.
La mexicana anotó el segundo y séptimo tanto en la goleada 10-1 del Manchester United ante Sheffield United.
Bernal, quien se unió recientemente al United, finalmente celebró su primer triunfo con el equipo, con el que disputó su cuarto partido.
La gran protagonista de la goleada fue Mared Griffiths, quien marcó tres goles para el conjunto local, que gracias a la diferencia de goles saltó hasta la primera posición de la clasificación.
Bernal llegó así a tres goles en la presente campaña, después de marcar con Washington, su antiguo equipo, en el partido ante NC Courage.
El siguiente duelo de Bernal y Manchester United será ante West Ham United en la Women’s Super League.
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