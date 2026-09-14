El Manchester United, en riesgo de perder a su gran joya juvenil

EFE

El futbolista de 15 años, JJ Gabriel, la gran perla de la cantera del Manchester United, ha pedido ser traspasado por supuestos problemas entre la familia del jugador y el club.

Manchester United comenzó la Premier League con una derrota histórica

Según la prensa británica, JJ Gabriel iba a hacer su debut con el primer equipo esta semana, en el choque de la Copa de la Liga contra el Brighton & Hove Albion, pero el chico ha dejado de entrenarse con los hombres de Michael Carrick y se espera que salga del club cuando sea posible.



JJ Gabriel fue elegido mejor jugador de la Premier League sub-18 y del United la temporada pasada, debutó en un amistoso contra el Atlético de Madrid en pretemporada y marcó un 'hat trick' en su debut en la Liga de Campeones Juvenil la semana pasada.

Manchester United vive su mejor momento en la Premier League

El United está trabajando para convencer al jugador de quedarse, ya que no entiende de dónde procede el deseo de marcharse.