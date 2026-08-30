Manchester United consiguió su primer triunfo en la Premier League

Oscar Sandoval

Manchester United vino de atrás para golear 5-2 a Ipswich Town y sumar sus primeros tres puntos de la temporada. El resultado le da tranquilidad a unos ‘Red Devils’ que despertaron con una actuación sobresaliente antes de que los murmullos comenzaran a escucharse en Old Trafford.

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What a win! ?? — Manchester United (@ManUtd) August 30, 2026

Los nervios por la derrota en la jornada inaugural ante Hull City estuvieron presentes durante los primeros minutos contra Ipswich. Los visitantes lo aprovecharon para jugar en campo rival y acercarse a la portería de Senne Lammens.

Leif Davis abrió el marcador al 29 y provocó el silencio en el ‘Teatro de los Sueños’. Cuando parecía que el United estaba a la deriva, la fortuna le sonrió con un resbalón inoportuno que abrió la puerta a un contragolpe culminado por Bruno Fernandes al 40.

El gol del portugués revivió a los ‘Red Devils’, que se reencontraron con el buen futbol y elevaron su rendimiento en la segunda mitad. Los locales superaron a los ‘Tractor Boys’ y tomaron la ventaja al 56 con un autogol de Jacob Greaves.

Fernandes anotó dos goles entre el 61 y el 68, siete minutos de emociones para completar su segundo hat-trick en la Premier League con la camiseta del United y darle rumbo a la victoria de los locales.

Bryan Mbeumo aumentó la ventaja al 82 y Chuba Akpom puso cifras definitivas al 90+1 para cerrar una goleada que le da tranquilidad al Manchester United después del tropiezo inaugural.