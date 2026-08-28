Manchester United debe espantar a los viejos fantasmas

Oscar Sandoval

Manchester United no inició la campaña como esperaba después de cerrar el curso pasado con una racha de seis partidos sin perder, que consolidó al equipo en la parte alta de la Premier League. Sin embargo, la derrota ante Hull City revivió los fantasmas del pasado.

Manchester United comenzó la Premier League con una derrota histórica

Despedir a un técnico, nombrar a un interino, darle el voto de confianza tras obtener buenos resultados y después descubrir que la decisión no fue la acertada ha sido una constante en los últimos años del United. Michael Carrick intentará evitar que la historia se repita.

El estratega inglés tomó el cargo tras la destitución de Rúben Amorim y clasificó a los ‘Red Devils’ a la Champions League. La directiva decidió mantenerlo al frente, pero el resultado y la forma en que el equipo cayó ante el recién ascendido Hull City despertaron algunas dudas.

El partido contra Ipswich Town en la Jornada 2 será una primera oportunidad para reaccionar. Una victoria podría devolverle confianza al conjunto de Old Trafford, mientras que otro tropiezo aumentaría la presión antes de enfrentar a Everton y, posteriormente, el derbi contra Manchester City.