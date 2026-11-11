EFE

La goleadora Charlyn Corral, proclamada este mes como la Mejor Delantera del mundo, encabeza la Selección Mexicana que se enfrentará este 28 de noviembre con la de Haití por una plaza en el Mundial de futbol femenino que acogerá Brasil el próximo año.

La Federación Mexicana de Futbol divulgó este lunes la lista de 23 jugadoras para enfrenar a las haitianas en los cuartos de final del Campeonato W de la CONCACAF, en Texas; en el que México también aspira a clasificarse para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El duelo ante las caribeñas será el partido más importante de México en la presente década y uno de los principales en la carrera del seleccionador español Pedro López, quien tomó las riendas del equipo poco después de quedar al margen del Mundial de 2023.

México comenzó fuerte su camino rumbo al Mundial Femenil

Con López al mando, las mexicanas vencieron a Estados Unidos en la Copa Oro, en la que alcanzaron las semifinales. Ganaron dos medallas de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe y la de los Panamericanos de Chile 2023.

La lista anunciada este lunes incluye a seis figuras de equipos extranjeros: las defensoras Rebeca Bernal (Manchester United), Niolette Hernández (Boston Legacy), Aaliyah Farmer (Chicago Red Stars) y Reyna Reyes (Portland Thorns), la centrocampista Jacqueline Ovalle (Orlando Pride) y la delantera Kiana Palacios (Utah Royals).

Las mexicanas se concentrarán en las afueras de la Ciudad de México, donde se entrenarán trabajarán hasta este domingo, y al día siguiente viajarán a Dallas.